Heppenheim (ots) - Am Dienstagabend (1.8.) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Heppenheim, in der Zeit zwischen 22.45 und 00.20 Uhr, Geschwindigkeitskontrollen in der Lorscher Straße durch. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an dieser Messstelle liegt bei 60 km/h. Insgesamt überschritten 10 Fahrzeugführer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. ...

