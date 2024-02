Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Zeugen gesucht, 90-Jähriger leicht verletzt

Lotte (ots)

Am Montag (12.02.) ist ein 90-jähriger Mann aus Lotte auf einem Supermarktparkplatz an der Bahnhofstraße, zwischen den Kreisverkehren Cappelner Straße und Ibbenbürener Straße gestürzt und hat sich leicht verletzt. Ein 76-jähriger Autofahrer aus Ibbenbüren fuhr gegen 11.55 Uhr auf den Parkplatz. Als er sich dem 90-Jährigen mit seinem Pkw näherte, kam der Mann aus Lotte zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit der Wache in Ibbenbüren in Verbindung zu setzen, Telefon 05451/591-4315.

