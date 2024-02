Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Pedelec-Fahrerin schwer verletzt Verkehrsunfall beim Abbiegen

Steinfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist eine 64-jährige Frau aus Rheine am Mittwochmorgen (14.02.) schwer verletzt worden. Die 64-Jährige stand gegen 07.45 Uhr mit ihrem Pedelec neben einem Opel Insignia an der Kreuzung Burgsteinfurter Damm/Immermannstraße/Franziskusstraße vor einer roten Ampel. Als die Ampel auf Grün schaltete fuhren Beide an. Die Fahrerin des Opel, eine 29-jährige Rheinenserin, fuhr an der Radfahrerin vorbei. Diese wollte in dem Moment nach links abbiegen, touchierte den Pkw und stürzte. Die 64-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 29-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

