POL-BS: Verkehrsunfall auf der A36 - Zwei Personen wurden schwer verletzt

Braunschweig (ots) - Braunschweig 26.05.2023, 12.45 Uhr Ältere Menschen wurden in den vergangenen Wochen mehrfach zum Ziel der Taschendiebe, nachdem sie in der Bank Bargeld abgehoben hatten. An einem Freitagmittag suchten die 82- und 78-jährigen Eheleute ihre Bank in der Braunschweiger Innenstadt auf. Hier hoben sie am Schalter einen vierstelligen Bargeldbetrag ab, ...

mehr