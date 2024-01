POL-MK: 127 gemeldete Verkehrsunfälle an einem Tag, darunter acht Unfälle mit Verletzten

Lüdenscheid (ots) - Am Geschwister-Scholl-Gymnasium brannten am Montagabend, gegen 21:25 Uhr, zwei Altpapiercontainer. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Hinweise auf Tatverdächtige gibt es bislang nicht. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl) Unbekannte brachen zwischen Sonntag, ...

mehr