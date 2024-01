Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Altpapiercontainer/Einbruch in Restaurant/Fahrstuhl beschädigt

Lüdenscheid (ots)

Am Geschwister-Scholl-Gymnasium brannten am Montagabend, gegen 21:25 Uhr, zwei Altpapiercontainer. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Hinweise auf Tatverdächtige gibt es bislang nicht. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Unbekannte brachen zwischen Sonntag, 00:30 Uhr und Montagmorgen, 09:00 Uhr vermutlich durch ein Fenster in ein Restaurant an der Jockuschstraße ein. Im Inneren durchwühlten sie anschließend Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Unbekannte beschädigten am Montag, gegen 11:30 Uhr, einen Aufzug im Parkhaus an der Overbergstraße durch einen unbekannten Sprengsatz. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall und informierte die Polizei. Diese konnte Brandlöcher im Boden des Fahrstuhls und Scherben einer Glasflasche feststellen, die möglicherweise von einem Molotowcocktail stammten. Am Fahrstuhl entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und Sachbeschädigung. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

