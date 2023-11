Polizei Essen

POL-E: Essen: 27-jähriger VW-Fahrer kollidiert mit geparkten PKW und flüchtet

Essen (ots)

45276 E.-Steele:

Am Sonntagabend (5. November) gegen 22 Uhr befanden sich Beamte im Rahmen eines Einsatzes an der Schönscheidtstraße, als plötzlich ein VW Golf mit geringem Abstand und deutlich überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeifuhr.

Noch bevor die Beamten die Verfolgung aufnehmen konnten, verunfallte der VW auf Höhe des Äbtissinsteig. Der PKW war rechts von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte zunächst auf dem Gehweg mit einem Verkehrszeichen und schließlich mit einem geparkten Ford Transit. Dabei wurden zudem ein Metallzaun und ein Stromverteilerkasten beschädigt. Durch den Aufprall mit dem Ford, wurde ein weiteres geparktes Fahrzeug (Audi 80) beschädigt.

Als die Beamten am Unfallort eintrafen, waren laut Zeugenaussagen ein Mann und eine Frau geflüchtet. Im Rahmen einer unverzüglich eingeleiteten Fahndung wurden die beiden mutmaßlichen Insassen an der Krayer Straße in der Nähe des S-Bahnhofs angetroffen. Der mutmaßliche Fahrer des VW flüchtete und konnte am Kaiser-Otto-Platz schließlich vorläufig festgenommen werden. Der 27-Jährige wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Seine 29-jährige Begleiterin leistete Widerstand, konnte jedoch auch vorläufig festgenommen werden. Auch sie wurde leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Alle drei PKW wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines verbotenen Kfz-Rennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Der 27-Jährige besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Schönscheidtstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell