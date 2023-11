Polizei Essen

POL-E: Essen: Diensthunde "Bea" und "Krabat" stellen Tatverdächtige nach Raubdelikt

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: Am Freitagabend (3. November) raubten zwei 16-Jährige das Smartphone einer 15-Jährigen am Berenberger Mark. Die Diensthunde "Bea" und "Krabat" stellten die beiden Räuber.

Gegen 20:15 Uhr ging die 15-jährige Essenerin zusammen mit einem 15-jährigen Bekannten in einem Waldstück am Berenberger Mark spazieren, als sie drei Personen bemerkte. Zwei der jungen Männer kamen ihnen entgegen. Einer fragte die Essenerin nach ihrem Handy. Der Andere schlug plötzlich den 15-Jährigen und riss diesen zu Boden, woraufhin die Essenerin wegrannte. Der erste Tatverdächtige holte sie jedoch ein und zog an ihrer Jacke. Als er das Smartphone erfolgreich aus der Jacke gestohlen hatte, flüchtete er mit dem anderen Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Die gerufenen Polizisten umstellten das Waldstück. Durch Zeugenhinweise wurden die möglichen Fluchtwege der Tatverdächtigen durch zwei Diensthundeführerinnen jeweils mit den Diensthunden "Krabat" und "Bea" abgesucht. Beide Diensthunde nahmen jeweils eine menschliche Witterung auf und fanden die versteckten Tatverdächtigen. Einer versteckte sich in einem Vorgarten, der andere hinter einem Dornengebüsch.

Die 16-Jährigen (angolanisch / deutsch-togoisch) wurden zu einer Polizeiwache gebracht und dort von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt.

Gegen die Tatverdächtigen wird wegen Raubes ermittelt.

