POL-E: Essen: Versammlung "Pro-Palästina" im Essener Stadtkern - 1. Folgemeldung

Essen (ots) - 45133 E.-Bredeney: Am Freitagabend (3. November) raubten zwei 16-Jährige das Smartphone einer 15-Jährigen am Berenberger Mark. Die Diensthunde "Bea" und "Krabat" stellten die beiden Räuber. Gegen 20:15 Uhr ging die 15-jährige Essenerin zusammen mit einem 15-jährigen Bekannten in einem Waldstück am Berenberger Mark spazieren, als sie drei Personen ...

