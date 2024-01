POL-MK: Baustellencontainer aufgebrochen

Menden (ots) - Unbekannte sind über das Wochenende in eine Kita in der Straße Vogelrute eingebrochen. Die Täter brachen dafür gewaltsam ein Fenster auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich unter 02373/9099-0 mit der Polizeiwache in Menden in Verbindung zu setzen. (schl) Ein Zeuge hat am Montagmorgen, gegen 03:30 Uhr, ...

mehr