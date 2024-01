Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0012 --Versuchter Raub auf Tankstelle--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Bürgerpark, Hollerallee Zeit: 07.01.2024, 21:40 - 21:45 Uhr

Am Sonntagabend versuchte ein Unbekannter eine Tankstelle in Schwachhausen auszurauben. Dabei bedrohte er einen Angestellten mit einer Glasflasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:40 Uhr betrat der unbekannte Mann den Verkaufsraum der Tankstelle in der Hollerallee und wollte eine Flasche Bier kaufen. Beim Bezahlen lehnte sich der Räuber über den Tresen und wollte die Kasse öffnen, währenddessen bedrohte er den Mitarbeiter mit der Flasche. Der 23-Jährige forderte den Unbekannten auf, die Tankstelle zu verlassen, was er kurze Zeit später auch tat. Er flüchtete fußläufig in Richtung Wachmannstraße.

Der Täter soll circa 1,78 Meter groß und zwischen 30 und 35 Jahre alt sein. Er hatte einen dunklen Teint, schwarze, kurze Haare, einen schwarzen Vollbart und ein auffallend großes Muttermal im Gesicht. Er war schwarz gekleidet und soll laut Zeugenaussagen französisch gesprochen haben.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

