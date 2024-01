POL-HB: Nr.: 0010 --Jugendlicher in Schwachhausen angegriffen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Hulsberg, Am Schwarzen Meer Zeit: 04.01.2024, 15:10 Uhr Am Donnerstag nahmen Einsatzkräfte einen 40 Jahre alten Mann in der Östlichen Vorstadt nach einem Diebstahl in einer Moschee fest. Mit Hilfe von aufmerksamen Zeugen stellten die Polizisten den Mann noch vor Ort. Gegen 15:10 Uhr wurde die Polizei aufgrund eines Diebstahls in die Straße Am Schwarzen Meer gerufen. ...

