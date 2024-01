POL-HB: Nr.: 0007 --Gescheiterter Diebstahl

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Hulsberg, Am Schwarzen Meer Zeit: 04.01.2024, 15:10 Uhr

Am Donnerstag nahmen Einsatzkräfte einen 40 Jahre alten Mann in der Östlichen Vorstadt nach einem Diebstahl in einer Moschee fest. Mit Hilfe von aufmerksamen Zeugen stellten die Polizisten den Mann noch vor Ort.

Gegen 15:10 Uhr wurde die Polizei aufgrund eines Diebstahls in die Straße Am Schwarzen Meer gerufen. Die Verantwortlichen einer Moschee hatten beobachtet, wie der 40-Jährige Geld aus einer Spendenbox entnahm und in die Jackentasche stecken wollte. Als sie ihn darauf ansprachen, gab der Dieb das Geld zurück. Die Verantwortlichen alarmierten anschließend die Polizei. Bei einer Durchsuchung des Mannes konnte weiteres Stehlgut aus anderen Straftaten aufgefunden werden.

Die Polizei fertigte gegen ihn eine Strafanzeige wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen, auch ob er für gleichgelagerte Taten verantwortlich ist, dauern an.

