POL-HB: Nr.: 0005 --Ladendieb verletzt mehrere Menschen

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Hanseatenhof Zeit: 03.01.24, 17.50 Uhr

Ein Ladendieb entwendete am frühen Mittwochabend in der Bremer Innenstadt einen Rasierer. Als er dabei ertappt wurde, verletzte der Mann mehrere Personen mit Pfefferspray und flüchtete.

Der Unbekannte betrat die Drogerie im Hanseatenhof, steckte sich den Rasierapparat in einen Beutel und durchquerte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Ein 33 Jahre alter Sicherheitsmitarbeiter beobachtete die Tat und sprach den Mann am Ausgang an. Es kam zu einer Rangelei infolgedessen sich der Dieb von seiner Oberbekleidung befreite und mit Reizgas um sich sprühte. Anschließend floh er zu Fuß in Richtung Wegesende. Da mehrere Kunden und Mitarbeiter aufgrund des Pfeffersprayeinsatzes über Atemwegsreizungen klagten, wurde ein Rettungswagen gerufen. Ins Krankenhaus musste keiner gebracht werden, da aber kein Kundenverkehr im Markt mehr möglich war, wurde dieser vorzeitig geschlossen.

Der räuberische Dieb wurde als etwa 25 Jahre alt und 180 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte schwarze Haare, einen sieben-Tage-Bart und einen dunklen Teint. Der Mann war "oberkörperfrei" und trug eine helle Jogginghose. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

