POL-HB: Nr.: 0001 --Zigarettenautomat gesprengt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Vegesack, OT Grohn, Hermann-Fortmann-Straße Zeit: 29.12.2023, 20:00 Uhr Drei unbekannte Täter überfielen am Freitagabend einen Supermarkt in Vegesack, bedrohten Angestellte und Kunden mit Messern, erbeuteten Bargeld und flüchteten. Einsatzkräfte nahmen einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Gegen 20:00 Uhr betraten die drei mit Messern bewaffneten drei Räuber den Supermarkt in der ...

