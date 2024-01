Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 003 --Zeugenaufruf nach Handtaschenraub--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Fährstraße Zeit: 02.01.2024, 15:00 Uhr

Einem 87 Jahre alten Mann wurde am Dienstagnachmittag in Hemelingen von einem bisher noch Unbekannten die Tasche geraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15 Uhr stand der 87-Jährige vor seinem Auto in der Fährstraße, als ihm von hinten der Unbekannte am Umhängeband der Tasche zog. Das Band riss daraufhin und der Senior stürzte zu Boden und verletzte sich leicht an der Hand. Rettungskräfte behandelten ihn ambulant vor Ort. Der Räuber flüchtete in einen nahliegenden Hinterhof.

Der Täter wurde mit einer Größe von 1,70 Meter beschrieben und soll einen dunklen Teint haben. Zudem soll er auffallend dünn gewesen sein. Er trug eine blaue Jacke mit blauen Applikationen, eine Kappe und eine helle Jeans.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362 3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell