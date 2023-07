Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Kfz

Werkzeuge entwendet

Kleve (ots)

Auf bislang nicht bekannte Art sind unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19. Juli 2023) in einen auf der Weberstraße geparkten Ford Focus eingedrungen, der verschlossen am Fahrbahnrand stand. Sie entwendeten mehrere Werkzeuge aus dem Kofferraum. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell