Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0006 --Landwirte planen Protestaktion am 8. Januar in Bremen - Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, An der Reeperbahn Zeit: 08.01.2023

Im Rahmen einer angekündigten Protestaktion planen Landwirte aus dem Bremer Umland am Montagmorgen eine Demonstration im Bremer Stadtgebiet. Nach ersten Einschätzungen könnten sich bis zu 2.000 Fahrzeuge aus dem Nordwesten Deutschlands in Richtung Bremen aufmachen. Die Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

Am Montagvormittag ist in der Straße An der Reeperbahn in der Bremer Überseestadt eine Versammlung von Landwirten unter dem Motto "Zu viel ist zu viel. Es reicht" angemeldet. Zu dieser stationären Kundgebung rechnet der Veranstalter mit 200 Teilnehmenden. Da es zudem diverse Aufrufe zu individuellen Sternenfahrten mit dem Ziel Bremen gibt, rechnet die Polizei mit deutlich mehr landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Sattelschleppern in der Hansestadt. Auf den großen Ein- und Ausfallstraßen kann es dementsprechend schon bereits am frühen Morgen zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Polizei schließt zudem nicht aus, dass einige Landwirte nicht nur die Absicht haben, die stationäre Kundgebung in der Überseestadt zu besuchen, sondern auch Aufmerksamkeit im Bremer Innenstadtgebiet zu erregen und neuralgische Punkte im Bremer Berufsverkehr zu befahren. Aus diesem Anlass weisen wir noch einmal auf die Gewichtsbeschränkungen der Brücken sowie die Situation an der Bürgermeister-Smidt-Brücke hin.

Die Polizei Bremen wird am 8. Januar verstärkt präsent sein, um die Verkehrsbehinderungen zu minimieren. Wir empfehlen den Verkehrsteilnehmenden, sich vor Reiseantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren und gegebenenfalls alternative Routen in Betracht zu ziehen. Dazu informieren wir Sie an dem Tag auch auf unserem X Kanal (@BremenPolizei) und unter www.Polizei.Bremen.de.

