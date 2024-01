Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0004 --Geldautomat in Hemelingen gesprengt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Hemelinger Bahnhofsstraße Zeit: 01.01.2024, 00:05 Uhr

Unbekannte sprengten in der Silvesternacht einen Geldautomaten in einem Kiosk in Hemelingen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00:05 Uhr sahen Anwohner eine kleinere Gruppe in der Hemelinger Bahnhofsstraße, die in Richtung des Geldautomaten gingen. Kurze Zeit später hörten sie ein lautes Knallen und sahen, wie ein Fahrradständer, der am Geldautomaten stand, weggeflogen ist. Die Anwohner informierten daraufhin die Polizei. Durch die Sprengung wurde die Frontverkleidung des Automaten beschädigt, wodurch Metallteile bis zu zehn Meter durch die Luft flogen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde kein Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

