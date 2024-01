Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0009 --32-Jährige verstirbt nach Verkehrsunfall--

Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße Zeit: 05.01.2024, 21 Uhr

Am Freitagabend kam es in der Neustadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen der Polizei Bremen und einem anderen Fahrzeug. Eine 32 Jahre alte Frau verstarb noch vor Ort, siehe hierzu auch Pressemeldung 0008.

Nach derzeitigem Stand befuhr die Streifenwagenbesatzung mit Blaulicht und Martinshorn gegen 21 Uhr die Kornstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße, als die 32-Jährige von einem Tankstellengelände nach links in den Fließverkehr einfuhr und mit dem Streifenwagen kollidierte. Die 32-Jährige war in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag die Frau ihren Verletzungen noch vor Ort. Ihr 33-jähriger Beifahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Streifenwagenbesatzung kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus und konnte noch in der Nacht wieder entlassen werden.

Die Angehörigen der 32-Jährigen wurden benachrichtigt und werden seelsorgerisch betreut. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Niedersachsen die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Diese dauern weiter an.

Polizeipräsident Dirk Fasse zeigte sich nach dem Unfall erschüttert: "Das ist ein absolut tragischer Vorfall. Wir bedauern ihn sehr und sprechen den Familienangehörigen der Verstorbenen unsere aufrichtige Anteilnahme aus. Ich hoffe, dass sich der Beifahrer und die verletzten Kollegen von den Geschehnissen so schnell wie möglich erholen. Die Polizei Bremen sichert allen Beteiligten ihre Hilfe und Unterstützung zu."

Auch Innensenator Ulrich Mäurer äußerte sich tief betroffen: "Der tödliche Verkehrsunfall bei der Einsatzfahrt der Kollegen hat uns alle bestürzt. Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt den Angehörigen der Verstorbenen. Zugleich hoffe ich, dass ihr Beifahrer und die beteiligten Kollegen keine bleibenden, gesundheitlichen Folgen von dem furchtbaren Vorfall davontragen."

