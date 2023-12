Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer berauscht unterwegs

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: 07.12.2023, 14.55 Uhr;

Berauscht durch Gronau gefahren ist am Donnerstagnachmittag ein 41-Jähriger. Polizisten hatten den Mann am Nachmittag auf der Enscheder Straße angehalten. Ein Drogentest schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein. Zur exakten Bestimmung des THC-Gehalts entnahm ein Arzt eine Blutprobe. (db)

