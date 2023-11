POL-WES: Moers - Bürgersprechstunde

Wesel (ots) - Unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Schule an der Feuerdornstraße eingebrochen. Aus einem Baustellenbereich im Keller nahmen die Diebe einen Bautrockner (Wilms), einen orange-grauen Laubsauger (Steel), verschiedene Computerteile und eine Trockenpumpe mit. Die Täter durchsuchten noch weitere Räume im Keller der Schule. Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0. Kontakt für ...

