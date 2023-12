Kreis Borken / Gronau (ots) - Die gute Nachricht vorweg: Hereingefallen auf die Geschichten von Betrügern sind zwei Gronauer in den vergangenen Tagen nicht. In einem Fall schilderte der Anrufer, ein angeblicher Polizist, dass in der Nachbarschaft des Gronauers eingebrochen worden sei. Bevor die Betrüger jedoch ihre hanebüchene Geschichte weiter vortragen konnten, ...

mehr