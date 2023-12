Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Kollision auf Kreuzung

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Weseler Landstraße;

Unfallzeit: 06.12.2023, 17.10 Uhr;

Zwei Leichtverletzte sowie mehrere Tausend Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in Raesfeld. Ein 44 Jahre alter Autofahrer hatte gegen 17.10 Uhr die Homer Straße in Richtung Rhede befahren. Als der Kölner die Weseler Landstraße queren wollte, kollidierte er mit dem Wagen einer 50-jährigen Dorstenerin. Diese war in Richtung unterwegs, als die Fahrzeuge kollidierten. Der Rettungsdienst brachte die beide Leichtverletzten in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell