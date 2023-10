POL Schwaben Nord: Versuchter Einbruch

Augsburg (ots) - Augsburg - Im Zeitraum vom Mittwoch (18.10.2023), 21.30 Uhr bis Donnerstag (19.10.2023), 07.15 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude in der Peutingerstraße ein und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Ein Diebstahlschaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 an die ...

