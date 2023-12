Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Fahrradfahrer stürzt auf glatter Straße

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Im Geer;

Unfallzeit: 07.12.2023, 06.45 Uhr;

Nach einem Sturz auf eisglatter Straße brachte am Donnerstagmorgen der Rettungsdienst einen Radfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 49-jährige Isselburger hatte die Ochsenstraße in Fahrtrichtung Im Geer befahren. Als er auf diese nach rechts abbiegen wollte, stürzte er. (db)

