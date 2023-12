Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Außenspiegel an abgestelltem Fahrzeug beschädigt

Zeugen gesucht

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (1. Dezember 2023) kam es gegen 12:00 Uhr an der Oelstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer Audi A6, welcher auf einer Parkfläche abgestellt gewesen war, am Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt. Der 56-jährige Halter des Wagens bemerkte die Beschädigung nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug. Eine Zeugin hatte gegen 12:00 Uhr einen lauten Knall vernommen und konnte angeben, dass es sich vermutlich um ein graues Fahrzeug gehandelt habe, welches sich um Unfallort entfernte. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer befuhr die Oelstraße aus Richtung Tempelstraße kommend in Fahrtrichtung Nonnenplatz und entfernte von der Örtlichkeit sich ohne sein Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

