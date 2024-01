Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kindertagesstätte/Zeuge beobachtet Einbrecher

Menden (ots)

Unbekannte sind über das Wochenende in eine Kita in der Straße Vogelrute eingebrochen. Die Täter brachen dafür gewaltsam ein Fenster auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich unter 02373/9099-0 mit der Polizeiwache in Menden in Verbindung zu setzen. (schl)

Ein Zeuge hat am Montagmorgen, gegen 03:30 Uhr, Einbrecher an einer Firma in der Horlecke beobachtet. Er sah unter anderem wie drei dunkel gekleidete Männer Gegenstände in einen weißen Sprinter luden. Anschließend stiegen sie in einen weiteren dunklen Pkw und fuhren zusammen mit dem Sprinter in Richtung Iserlohner Landstraße davon. Die Täter hatten zuvor mehrere Türen des Gebäudekomplexes aufgebrochen. Über das Diebesgut gibt es bislang noch keine Erkenntnisse. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell