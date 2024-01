Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug mit angeblichem Bewertungsportal

Altena (ots)

Betrüger haben bei einem 72-jährigen Altenaer abkassiert. Per Messenger hatte er eine Einladung bekommen zur einer Art Bewertungsportal im Internet. Nach der Zahlung einer Registrierungsgebühr sollte er Bilder bewerten und dafür Provisionen bekommen. Zwischendurch bekam er jedoch immer wieder Zahlungsaufforderungen, denen er folgte. So überwies er in drei Tagen insgesamt einen vierstelligen Betrag. Erst als noch einmal eine vierstellige Summe gefordert wurde, überkam ihn Misstrauen. Er rief bei dem Reisekonzern an, von dem die Umfrage stammen sollte. Dort wusste man nichts von einer solchen Umfrage. Er erstattete deshalb Anzeige bei der Polizei.

Vorsicht bei Geldforderungen im Internet: Man sollte grundsätzlich äußerst zurückhaltend sein bei der Nennung eigener Daten und genau drauf achten, worauf man klickt und wofür man bezahlt. Betrüger missbrauchen die Namen bekannter, seriöser Unternehmen. Im Internet kann sich jeder für jeden ausgeben. Deshalb sollte man immer drauf achten, ob die Absender tatsächlich etwas zu tun haben mit dem Unternehmen. (cris)

