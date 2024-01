POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024

Meinerzhagen (ots) - Eine 75-jährige Meinerzhagenerin wurde am Freitag in einem Discounter an der Lindenstraße bestohlen. Gegen 9.30 Uhr betrat sie zusammen mit einem Verwandten das Geschäft, um Batterien abzugeben. Nur fünf Minuten später legte sie ihre Stofftasche mitsamt Geldbeutel kurz auf der Theke ab, auf der man sonst seine Einkäufe aus dem Wagen in Taschen umladen kann. Kurz darauf war das Portemonnaie aus der Tasche weg. Die Betroffene hat sofort ihre mit ...

