POL-MI: Alleinunfall: Autofahrer kommt von Bundesstraße ab

Petershagen (ots)

(AB) Wegen eines Alleinunfalls wurde die Polizei in den frühen Morgenstunden des Sonntags zur B 482 nach Petershagen-Heimsen gerufen.

Ein Autofahrer, so die Erkenntnisse der Polizei, hatte mit einem weiteren Insassen (20) gegen 4 Uhr die Bundesstraße aus Petershagen kommend in Richtung Wasserstraße befahren. Zwischen dem Rastplatz "Auf dem Holze" und der Kreuzung "Heimser Ortbruch" verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw. Der Skoda des 23-jährigen Fahrers aus Leese geriet zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baumstumpf. In der Folge des Aufpralls überschlug sich der Wagen und kam erst einige Meter weiter in einem Maschendrahtzaun auf dem angrenzenden Feld zum Stillstand.

Ersthelfer kümmerten sich um die beiden Leichtverletzten, die sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien konnten. Beide wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Johannes Wesling Klinikum nach Minden gebracht. Das stark beschädigte und nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.

