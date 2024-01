Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann zieht mit Eisenstange durch Lübbecker Innenstadt

Lübbecke (ots)

(AB) Ein 44-Jähriger war in den Nachmittagsstunden des Freitags in der Lübbecker Innenstadt mit einer Eisenstange unterwegs und hat offenbar wahllos Passanten angeschrien. Nach dem Hinweis von zwei Polizeibeamten, die sich außerhalb des Dienstes ebenfalls im Stadtzentrum aufhielten, konnte der Mann gestellt und festgenommen werden.

Gegen 15 Uhr nahmen die beiden Beamten in ihrer Freizeit den polizeibekannten Mann aus Preußisch Oldendorf "Am Markt" wahr. Sie beobachteten ihn dabei, wie er andere Innenstadtbesucher durch lautes Geschrei belästigte und verängstigte. Als er die beiden Männer erblickte, näherte er sich diesen und warf ihnen eine kleine Schnapsflasche entgegen. Um zunächst einer weiteren Konfrontation aus dem Weg zu gehen, zogen sich die Beamten in ein dortiges Kaffee zurück. Weil der Querulant androhte, mit einer Eisenstange zurückzukehren, alarmierten sie über den Notruf ihre Kollegen, die sofort drei Streifenwagen zum Ort des Geschehens entsandten. Als der Aggressor sich vom Markt in Richtung Lange Straße entfernte, folgten ihm die Gesetzeshüter unauffällig und beobachteten, wie er mehrfach eine Eisenstange gegenüber Passanten erhob und selbige weiterhin anschrie. In einem Schnellrestaurant in der Gerichtsstraße konnte der Mann letztlich von den Streifenwagenbesatzungen angetroffen und festgehalten werden. Bei seiner Durchsuchung wurden neben einem Küchenmesser auch Betäubungsmittel aufgefunden. Zur Abklärung weiterer Maßnahmen wurde er zur Polizeiwache nach Lübbecke gebracht.

Der 44-Jährige stand augenscheinlich weder unter dem Einfluss von Drogen, noch hatte er Alkohol konsumiert. Weil er sich später gegenüber den Beamten kooperativ zeigte und kontrolliert wirkte, erhielt er einen Platzverweis für den Bereich der Lübbecker Innenstadt und durfte die Wache wieder verlassen.

Auf ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen dem Versuch einer gefährlichen Körperverletzung sowie dem Besitz von Betäubungsmitteln zukommen.

