POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Reifenhandel

Freiburg (ots) - Am frühen Mittwochabend den 15.11.2023 wurde gegen 19 Uhr ein Brand in einem Betrieb zur Autoverwertung in Wehr gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen gerieten abgelagerte Fahrzeuge und Reifen unter einem Schleppdach in Brand, welches hierdurch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Brand konnte von der örtlichen Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Der entstandene Sachschaden ...

mehr