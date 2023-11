Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr - Brand in einem Autoverwertungsbetrieb

Freiburg (ots)

Am frühen Mittwochabend den 15.11.2023 wurde gegen 19 Uhr ein Brand in einem Betrieb zur Autoverwertung in Wehr gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen gerieten abgelagerte Fahrzeuge und Reifen unter einem Schleppdach in Brand, welches hierdurch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Brand konnte von der örtlichen Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ca. 100.000 Euro geschätzt, Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Die genaue Ursache des Brandes konnte bislang noch nicht geklärt werden. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Brandursache geben können, sich unter der Telefonnummer 07761/9340 zu melden.

