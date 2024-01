Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Lkw auf Firmengelände beschädigt: Polizei sucht nach Zeugen

AB / Rahden (ots)

Zu einem Firmengelände im Industriegebiet im Osten von Rahden wurde die Polizei am frühen Donnerstagmorgen gerufen.

Der Fahrer des Lkw stellte gegen 3 Uhr in der Früh die beschädigte Windschutzscheibe an seinem Lkw fest und informierte die Beamten. Gegen 13 Uhr am Vortag hatte er das Fahrzeug auf dem Firmengelände an der Werner-von-Siemens-Straße unbeschädigt abgestellt und verlassen. Unbekannte suchten möglicherweise in der Zwischenzeit das umzäunte Grundstück auf und beschädigten die Frontscheibe des Iveco. Ersten Einschätzungen nach könnte der Schaden in Folge von Vandalismus entstanden sein.

Die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Firmengeländes gemacht haben, werden gebeten, unter Telefon (0571) 8866-0 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell