Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Polizisten leicht verletzt - Per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Espelkamp (ots)

Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke haben am Mittwochnachmittag an der Danziger Straße in Espelkamp einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen.

Zuvor hatten die hiesigen Beamten gezielt nach dem Mann gesucht. Bei Erblicken der Gesetzeshüter flüchtete der Beschuldigte, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Im Rahmen der Festnahme verletzten sich zwei Beamte leicht. Während der betroffene Polizist seinen Dienst weiterhin verrichten konnte, verblieb seine Kollegin nicht dienstfähig. Der Espelkamper wurde in Gewahrsam genommen und auf die Mindener Dienststelle verbracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Espelkamper am Donnerstagmorgen einem Haftrichter vorgeführt. Der erließ schließlich einen Untersuchungshaftbefehl und ordnete die sofortige Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt an.

Der polizeibekannte 27-jährige Mann steht unter Verdacht, am 21. Dezember 2023 mehrere Straftaten in Espelkamp verübt zu haben. Dabei kam es unter anderem zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Heranwachsenden in einem Einkaufsmarkt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43553/5678783).

