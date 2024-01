POL-MI: Zwei Personen bei Zusammenstoß verletzt

Porta Westfalica (ots) - In Porta Westfalica - Lerbeck ist am Samstagabend ein 61-jähriger Mann durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Zu der blutigen Attacke kam es in der Wohnung eines Zweifamilienhauses im Drosselweg. Der Wohnungsinhaber, ein 47-Jähriger, gilt als dringend tatverdächtig. Er konnte von Polizisten widerstandslos festgenommen werden. Das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Messer, wurde von den ...

mehr