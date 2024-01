Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Streit eskaliert: Zwei Männer verletzen sich mit Messer

Porta Westfalica (ots)

In Porta Westfalica - Lerbeck ist am Samstagabend ein 61-jähriger Mann durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Zu der blutigen Attacke kam es in der Wohnung eines Zweifamilienhauses im Drosselweg. Der Wohnungsinhaber, ein 47-Jähriger, gilt als dringend tatverdächtig. Er konnte von Polizisten widerstandslos festgenommen werden. Das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Messer, wurde von den Einsatzkräften aufgefunden und sichergestellt.

Laut der gegen 21.30 Uhr alarmierten Polizei hatten sich die beiden seit mehreren Jahren befreundeten Männer zu einem gemeinsamen Abend in der Wohnung des Jüngeren getroffen. Gemeinsam konsumierte man Alkohol, bis es aus derzeit unbekannten Gründen zu einem Streit kam. Der Portaner hielt seinen Besucher in diesem Zusammenhang fest. Dieser wehrte sich und schlug mit einer Flasche zu. Weil der Gast kurz darauf auch noch ein Messer gegen seinen Freund erhob, entriss er ihm dieses und setzte sich ebenfalls mit einer gleichartigen Waffe zur Wehr. Ersten Erkenntnissen zufolge fügte er seinem lebensälteren Bekannten mehrere Stich- und Schnittverletzungen zu. Als dieser daraufhin die Flucht ergreifen wollte und schwer verletzt zu Fall kam, alarmierte der 47-Jährige die Rettungskräfte.

Ein Notarzt und die Besatzung des Rettungswagens versorgten die Verletzungen vor Ort, bevor sie den Attackierten ins Johannes Wesling Klinikum brachten, wo er notoperiert werden musste. Nach Auskunft der Ärzte besteht für den Mann keine Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Täter wurde von den Beamten festgenommen und in das Gewahrsam zur Dienststelle nach Minden gebracht. Der polizeibekannte Beschuldigte wurde am Sonntagabend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft aufgrund mangelnder Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt.

Auf beide Männer kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu. Ihnen wurde aufgrund ihrer Alkoholisierung jeweils eine Blutprobe entnommen.

