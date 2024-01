Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall im Kreisverkehr auf B 65: Transporter-Fahrer wird um Kontaktaufnahme gebeten

Lübbecke (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 17-jähriger Roller-Fahrer bei einem Unfall im Kreisverkehr Bohlenstraße/Osnabrücker Straße am späten Freitagvormittag. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei den bisher unbekannten Fahrer eines Transporters um Kontaktaufnahme.

Der Jugendliche war gegen 11.20 Uhr mit seinem Roller auf der Osnabrücker Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung des Kreisels an der Bohlenstraße unterwegs. Dazu fuhr er in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte diesen an der Steubenstraße wieder zu verlassen. Zeitgleich näherte sich von der Bohlenstraße, aus Richtung B239 kommend, ein Transporter. Nach Angaben des Zweiradfahrers fuhr der Fahrer des vermutlich dunklen Lieferwagens plötzlich in den Kreisverkehr ein. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Rollerfahrer aus Lübbecke stark ab. In der Folge geriet sein Gefährt ins Rutschen und der 17-Jährige stürzte auf den Asphalt.

Der etwa 35 bis 50 Jahre alte Autofahrer, der den Vorfall möglicherweise nicht bemerkte, soll laut Zeugenaussage anschließend auf die Osnabrücker Straße in westliche Richtung weitergefahren sein. Bei dem Wagen könnte es sich möglicherweise um einen Ford Transit handeln. Auf der Seite des Fahrzeugs soll eine gelbe oder auch bunte Beklebung angebracht sein. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es offenbar nicht.

Der Fahrer, wie auch Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich bei den Beamten des Verkehrskommissariats unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

