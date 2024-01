POL-MI: Anlässlich angemeldeter Versammlungen erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Minden (ots) - Bisher Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag in ein Juweliergeschäft in der Mindener Innenstadt einzudringen. Da die Sicherheitseinrichtungen des Ladenlokals dem standhielten, ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab. Den ersten Erkenntnissen zufolge versuchten mutmaßlich drei Männer gegen drei Uhr mit einem Spreizgerät das Sicherheitstor am Eingang des Juweliers in der Bäckerstraße ...

