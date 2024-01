POL-MI: Mutmaßlicher Dealer geht in Haft

Rahden (ots) - Eine 55-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Lemförder Straße in Kleinendorf einen Unfall verursacht. Als die offensichtlich angetrunkene Frau in der Folge versuchte, mit ihrem Wagen zu flüchten, verhinderten dies aufmerksame Zeugen. Die gegen 10.30 Uhr verständigten Polizisten bemerkten ebenfalls, dass die Fahrerin aus Rahden deutlich unter ...

mehr