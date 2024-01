Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bei Autounfall leicht verletzt

Lübbecke (ots)

In Folge eines Abbiegeunfalls auf der Kreuzung Berliner Straße (B 239) / Gerbergasse zog sich am Mittwochabend ein Autofahrer leichte Verletzungen zu. Die beiden beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Den ersten Ermittlungen nach war ein 37-Jähriger aus Hüllhorst gegen 21 Uhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße aus Espelkamp kommend in Richtung Niedringhausen unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 51-jährige Lübbeckerin mit ihrem VW die Gerbergasse in Richtung B 239. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte sie nach links auf die Berliner Straße in Richtung Espelkamp abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. In der Folge verletzte sich der BMW-Fahrer leicht, so dass eine Rettungswagenbesatzung zur Abklärung der Blessuren hinzugerufen wurde. Er wurde in das örtliche Krankenhaus eingeliefert, aus dem er noch am Abend wieder entlassen werden konnte.

Nach Beendigung der Unfallaufnahme sorgte ein Abschleppunternehmen für den Abtransport beider Pkws.

