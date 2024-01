Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Petershagen (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 31-jährige Radfahrerin aus Minden zu, als sie am frühen Mittwochabend auf der Meßlinger Straße mit einem Auto zusammenstieß.

Eine Frau (39) aus Petershagen war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Volkswagen von der B 61 kommend auf der Meßlinger Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe des kreuzenden Radwanderwegs zwischen Hellermannstraße und Bremer Straße beabsichtigte die Radlerin mit ihrem Pedelec die Hauptstraße zu überqueren, um ihre Fahrt in Richtung Minden fortzusetzen. Trotz Bremsung gelang es der Autofahrerin offenbar nicht, ihren Wagen rechtzeitig zum Stillstand zu bringen. In der Folge kam es zur Kollision, so dass die Frau mit ihrem Zweirad auf den Asphalt stürzte. Ihre Verletzungen wurden durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort versorgt, bevor sie in das Johannes Wesling Klinikum eingeliefert wurde.

Nach ambulanter Behandlung konnte sie noch am selben Tag wieder entlassen werden. Sowohl das Fahrrad, als auch der VW erlitten durch den Zusammenstoß einen leichten Sachschaden.

