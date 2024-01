Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Aufmerksame Zeugen verhindern Unfallflucht

Rahden (ots)

Eine 55-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Lemförder Straße in Kleinendorf einen Unfall verursacht. Als die offensichtlich angetrunkene Frau in der Folge versuchte, mit ihrem Wagen zu flüchten, verhinderten dies aufmerksame Zeugen.

Die gegen 10.30 Uhr verständigten Polizisten bemerkten ebenfalls, dass die Fahrerin aus Rahden deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test bestätige anschließend die Einschätzung der Beamten. Zudem fanden die Einsatzkräfte im Fahrzeug eine Flasche mit hochprozentigem Alkohol auf.

Laut zweier Zeugen hatte die VW-Fahrerin zuvor beim Ausparken den abgestellten Renault einer Seniorin beschädigt. Als sie im Anschluss den Parkplatz verlassen wollte, ohne sich um den Schaden zu kümmern, hinderten die Mitarbeiter des Getränkemarktes die Frau daran und alarmierten per Notruf 110 die Polizei.

Die 55-Jährige gab bei ihrer Befragung gegenüber den Polizisten an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Der Beschuldigten wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Auf sie wird eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr zukommen.

