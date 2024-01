POL-MI: Versammlungen und Sternfahrten können zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen

Lübbecke (ots) - In Folge eines Abbiegeunfalls auf der Kreuzung Berliner Straße (B 239) / Gerbergasse zog sich am Mittwochabend ein Autofahrer leichte Verletzungen zu. Die beiden beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den ersten Ermittlungen nach war ein 37-Jähriger aus Hüllhorst gegen 21 Uhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße aus Espelkamp kommend in Richtung Niedringhausen ...

