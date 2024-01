Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Juweliergeschäft scheitert

Minden (ots)

Bisher Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag in ein Juweliergeschäft in der Mindener Innenstadt einzudringen. Da die Sicherheitseinrichtungen des Ladenlokals dem standhielten, ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab.

Den ersten Erkenntnissen zufolge versuchten mutmaßlich drei Männer gegen drei Uhr mit einem Spreizgerät das Sicherheitstor am Eingang des Juweliers in der Bäckerstraße gewaltsam zu öffnen. Ebenso wurde versucht, den Sicherheitspoller vor der Filiale zu beseitigen. Beide Vorhaben scheiterten, sodass die Täter unverrichteter Dinge flüchteten.

Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in den Abendstunden des Mittwochs wie in der folgenden Nacht im Bereich der Innenstadt verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler in Minden zu wenden.

