HZA-S: Zollinfotag für interessierte Schülerinnen und Schüler, Samstag 29. Juli 2023 beim Hauptzollamt Stuttgart

Diese Woche beginnen in Baden-Württemberg die Sommerferien - Zeit für Urlaub und Entspannung - aber auch Zeit, um sich über eine berufliche Zukunft beim Zoll zu informieren. Am Samstag, dem 29. Juli 2023, bietet das Hauptzollamt Stuttgart ab 9 Uhr allen interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, beim Zoll reinzuschnuppern. Beim Zollinfotag im Stuttgarter Osten erfahren junge Menschen nicht nur alles über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beim Zoll, sondern können auch selbst in Autos und Koffern nach Schmuggelware suchen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Zollhundeteams kennenzulernen, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit und die Zollfahndung hinsichtlich ihrer Arbeit befragen oder mit den Einsatztrainern die Ausrüstung zu testen. Zudem stehen vor Ort aktuelle Auszubildende und Studierende des Zolls für alle Fragen rund um den Berufsstart bei der Zollverwaltung zur Verfügung. Teilnahme mit persönlichem Zeitfenster nach Anmeldung unter karriere.hza-stuttgart@zoll.bund.de

