HZA-S: Illegale Beschäftigung bei Logistikdienstleister in Gärtringen

Gärtringen (ots)

Im Rahmen einer verdachtslosen Prüfung haben Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit am Mittwoch in Gärtringen vier Arbeitnehmer angetroffen, die sich illegal in der Bundesrepublik aufhielten. Die vier Personen aus der Republik Moldau waren in dem Logistikunternehmen mit Kommissionierung von Warensendungen beschäftigt, als sie von den Zöllnern kontrolliert und zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt wurden. Die Männer konnten dabei keine Aufenthaltstitel vorweisen, die sie zur Aufnahme einer Beschäftigung in Deutschland berechtigten und hielten sich damit illegal in der Bundesrepublik auf. Die Arbeiter müssen nun unverzüglich aus Deutschland ausreisen. Der Zoll ermittelt gegen das Werkvertragsunternehmen, bei dem die Personen angestellt waren, wegen illegaler Ausländerbeschäftigung. Insgesamt wurden 19 Arbeitnehmer vor Ort zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Ein weiterer Beschäftigter übte die Tätigkeit bei dem Logistikdienstleister ohne die entsprechende Genehmigung der Ausländerbehörde aus und musste ebenfalls die Arbeit einstellen. Neben Beschäftigten des Hauptzollamts Stuttgart nahmen Beamte des Polizeipostens Gärtringen sowie Beamte des Polizeireviers Herrenberg an der Maßnahme teil.

