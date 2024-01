Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrzeugführer unter Rauschgifteinfluss unterwegs

Rahden (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt hielten die Beamten am Dienstag gegen 17.30 Uhr in Rahden einen Autofahrer zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an.

Bei der Überprüfung des Opels an der Einmündung Lübbecker Straße / Vordamm bemerkten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten bei dessen Fahrer. Ein Vortest bestätigte den Verdacht der Beamten, sodass der Mann die Polizisten zu einer Blutprobe begleiten musste. Den Führerschein konnten ihm die Gesetzeshüter nicht abnehmen, denn die Ermittlungen ergaben, dass er diesen seit knapp drei Jahren nicht mehr besitzt. Nun erwartet den Espelkamper eine Anzeige. Mit dieser hat auch der Halter des Fahrzeugs zu rechnen.

