Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Videoüberwachung führt zum Tatverdächtigen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am vergangenen Samstag (26.08.2023) soll ein 24-Jähriger eine 15-Jährige auf dem Plärrer belästigt haben.

Gegen 21.45 Uhr soll der 24-Jährige die 15-Jährige an der Brust berührt haben. Anschließend wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Anhand der Videoüberwachung auf dem Plärrer-Gelände konnte ein Bild des Tatverdächtigen an die Einsatzkräfte zur Fahndung übermittelt werden. Einsatzkräfte stoppen und kontrollierten den 24-jährigen Tatverdächtigen so wenig später.

Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung gegen den 24-Jährigen.

